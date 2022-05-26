Jürgen Klopp'tan Mou'ya gönderme!

⚡️Jürgen Klopp bardağıyla Jose Mourinho'ya gönderme yapar gibi; "The Normal One = Normal Biri."



👤Jose Mourinho

🔸The Special One: Özel Biri pic.twitter.com/TsjpuP3ySt



— Sporx (@sporx) May 26, 2022

Liverpool teknik patronugönderme geldi.Alman teknik adam,(Özel Biri) lakabı olan Mourinho'ya(Normal Biri) yazılı kupa bardağıyla göndermede bulundu.Başarılı teknik adam Roma ile ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u mağlup ederek zafere ulaştı.The Special One, başarılı teknik adamın, 2004'te Chelsea'nin başına geçtiği sırada verdiği bir demeçte,demesiyle kendi kendine yaratmış olduğu bir lakabıdır.