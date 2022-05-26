Jürgen Klopp'tan Mou'ya gönderme!

Jose Mourinho'ya Liverpool teknik patronu Jürgen Klopp'tan gönderme geldi.
Alman teknik adam, The Special One (Özel Biri) lakabı olan Mourinho'ya The Normal One (Normal Biri) yazılı kupa bardağıyla göndermede bulundu.
Başarılı teknik adam Roma ile ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u mağlup ederek zafere ulaştı.
LAKABI KENDİ YARATTI!
The Special One, başarılı teknik adamın, 2004'te Chelsea'nin başına geçtiği sırada verdiği bir demeçte, 'Bence ben özel biriyim' demesiyle kendi kendine yaratmış olduğu bir lakabıdır.
Alman teknik adam, The Special One (Özel Biri) lakabı olan Mourinho'ya The Normal One (Normal Biri) yazılı kupa bardağıyla göndermede bulundu.
Başarılı teknik adam Roma ile ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u mağlup ederek zafere ulaştı.
LAKABI KENDİ YARATTI!
The Special One, başarılı teknik adamın, 2004'te Chelsea'nin başına geçtiği sırada verdiği bir demeçte, 'Bence ben özel biriyim' demesiyle kendi kendine yaratmış olduğu bir lakabıdır.
⚡️Jürgen Klopp bardağıyla Jose Mourinho'ya gönderme yapar gibi; "The Normal One = Normal Biri."
👤Jose Mourinho
🔸The Special One: Özel Biri pic.twitter.com/TsjpuP3ySt
— Sporx (@sporx) May 26, 2022
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ