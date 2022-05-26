Jürgen Klopp'tan Mou'ya gönderme!

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, daha önce kendini Özel Biri (The Special One) olarak tanımlayan Jose Mourinho'ya kupa bardağıyla göndermede bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Jürgen Klopp'tan Mou'ya gönderme!
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26 Mayıs 2022 16:49
Jose Mourinho'ya Liverpool teknik patronu Jürgen Klopp'tan gönderme geldi.

Alman teknik adam, The Special One (Özel Biri) lakabı olan Mourinho'ya The Normal One (Normal Biri) yazılı kupa bardağıyla göndermede bulundu.

Başarılı teknik adam Roma ile ilk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'nde Feyenoord'u mağlup ederek zafere ulaştı. 

LAKABI KENDİ YARATTI!

The Special One, başarılı teknik adamın, 2004'te Chelsea'nin başına geçtiği sırada verdiği bir demeçte, 'Bence ben özel biriyim' demesiyle kendi kendine yaratmış olduğu bir lakabıdır.

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