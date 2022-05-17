Jürgen Klopp: 'Mbappe ile ilgileniyoruz'

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp'tan Kylian Mbappe itirafı geldi.



Fransız yıldızla ilgilendiklerini söyleyen Klopp, Liverpool'un bu transferi gerçekleştirmesinin zor olduğunu açıkladı.



İngiliz basınına konuşan Alman teknik adam, "Kylian Mbappe'nin sözleşmesinin bittiğini biliyoruz. Kör değiliz." dedi.



"BİZİM İÇİN ZOR TRANSFER"



Fransız yıldızla ilgilendiklerini söyleyen Klopp, "Tabii ki Mbappe'yi seviyor ve ilgileniyoruz. Ondan hoşlanmıyorsanız, kendinizi sorgulamanız gerekir. Ama bizim için bu transfer çok kolay değil. Biz bu savaşı kazanamayız." ifadelerini kullandı.



Daha önce yıldız oyuncunun Real Madrid ile anlaştığı ve kısa süre içerisinde açıklanacağı bildirilmişti.



Kylian Mbappe de yaptığı açıklamada yeni kulübünün çok yakın zamanda netleşeceğini açıklamıştı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ