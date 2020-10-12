Jürgen Klopp Liverpool'a yeni kaleci istemiyor

Liverpool, Aston Villa karşılaşmasında alınan 7 gollü yenilginin sorumlusu olarak gösterilen Adrian'ın yerine kaleci almayı düşünmüyor.

Jürgen Klopp Liverpool'a yeni kaleci istemiyor
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12 Ekim 2020 05:54
Aston Villa'dan 7 gol yiyen Liverpool'da kaleci Allison'un sakat olması nedeniyle kalenin yedek eldiven Adrian teslim olmaya devam edeceği, Kırmızılar'ın kaleci transferi yapmayacağı belirtiliyor.

İngiliz basını, Allison gelene kadar kaleyi koruyacak olan Adrian'uın güven vermemesi ve Aston Villa maçında yaşananların ardından yeni transfer yapacağına ilişkin haberleri yayınlıyordu. Transfer dönemi bitmesine rağmen kaleciler konusunda esneklik bulunulan dönem içerisinde Liverpool'un Stoke kalecisi Jack Butland'i alacağı konuşuluyordu ancak gerçek daha sonradan ortaya çıktı.

Liverpool menajeri Jürgen Klopp'un Adrian'a olan güvenini göstermek ve yeni bir kaleci transferi yapmayı uygun görmediği için Alisson gelene kadar kalede Adrian'ın oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan Allison'un omzundaki sakatlığının bitmesine 2-3 haftalık bir süre kaldığı ifade ediliyor.



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