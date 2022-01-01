Julius Randle'a 50 bin dolar para cezası!

New York Knicks forveti Julius Randle, Cuma gecesi Phoenix Suns forveti Cameron Johnson'ı ittiği için 50.000 dolar para cezasına çarptırıldı.



Randle, Knicks'in 115-114 mağlup olduğu maçın üçüncü çeyreğinde Johnson ile yaşadığı arbede sonrası oyundan atılmış, ayrıca kendisini Johnson'dan ayırmaya çalışan bir hakemle de temas kurmuştu.



NBA ayrıca, cezanın nedeni olarak "bir NBA soruşturmasına uyulmaması"nı da gösterdi.



Öte yandan maçta teknik faul cezası almış olan Johnson, maçı kazandıran basketi bulmuş ve 38 sayıyla kariyer rekoru kırmıştı.



