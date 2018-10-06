Julien Escude: ''Türkiye'de kadınlar...''

2012-2014 yılları arasında Beşiktaş'ta oynayan Fransız savunma oyuncusuTürkiye hakkında açıklamalarda bulundu.Fransız bir televizyon programına katılan Escude, ''Türkiye'de benim oynadığım dönemde taraftar yasağı verilen maçlara sadece kadın ve çocuklar gelebiliyordu. Taraftar yasağı olan maçlarda bile stadımız doluyordu. 30 bin kişi yine stada geliyordu. Tüm kadınlar tezahüratları biliyor, forma giyiyor ve bizi destekliyordu. Ama maç içinde sürekli çığlık atıyorlardı. Çünkü onlar kadın. Her zaman çığlık duyuyorduk...'' sözlerini kullandı.Escude, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra futbol kariyerine 34 yaşında son vermişti.