Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Medipol Başakşehir ile İstanbul'da oynayacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu.



"FİKSTÜRÜ DÜŞÜNÜYORUM"



33 yaşındaki genç teknik adam "Oyuncuları işi günlük, ben ise çok geniş kapsamlı düşünmek zorundayım. Bu yüzden fikstür nedeniyle önümüzdeki maçları düşünüyorum, bunu yapmak zorundayım." dedi.



"İSTANBUL'U PLANLAYACAĞIZ"



Başakşehir maçı öncesi de görüşlerini dile getiren Julian Nagelsmann "Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak istiyoruz. Bu hedefimizi gerçekleştirmek için kendi işimizi kendimiz görmeliyiz ve kalan iki maçta galibiyet hedefliyoruz. Başakşehir'i tekrar analiz ederek İstanbul'da nasıl oynamamız gerektiğini planlayacağız." diye konuştu.



"BAŞAKŞEHİR KALİTELİ TAKIM"



İstanbul'daki Başakşehir maçıyla ilgili sözlerine devam eden Julian Nagelsmann, "Başakşehir iyi bir takım. Oynadığımız ilk maçta bunu gördük. Manchester United ve Paris Saint Germain maçında kalitelerini gösterdiler. Biraz boşluk yakaladıklarında iyi işler yapıyorlar. Onlara ilk maçın ikinci yarısındaki gibi boşluklar vermemeliyiz. Ayrıca yakaladığımız fırsatları golle sonuçlandırmalıyız." ifadelerini kullandı.



"BAYERN'E DE İYİ OYNAYACAĞIZ"



Julian Nagelsmann son olarak "Başakşehir'den sonra Bayern Münih deplasmanına çıkacağız. Münih'te de iyi bir oyun oynanmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.



