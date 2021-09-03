Jose Sosa: 'Tek gerçek Fenerbahçe'

Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından ayrılacağı konuşulan Jose Sosa, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir paylaşım yaptı.
Instagram hesabından formalı fotoğrafını paylaşan Arjantinli yıldız, "Hepsi yalan, tek gerçek Fenerbahçe." mesajını yolladı.
Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan gelen Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.
Instagram hesabından formalı fotoğrafını paylaşan Arjantinli yıldız, "Hepsi yalan, tek gerçek Fenerbahçe." mesajını yolladı.
Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan gelen Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.