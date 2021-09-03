Jose Sosa: "Tek gerçek Fenerbahçe"

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Jose Sosa, takımdan ayrılmayacağını belirtti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jose Sosa: 'Tek gerçek Fenerbahçe'
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03 Eylül 2021 18:29
Fenerbahçe'de yapılan transferlerin ardından ayrılacağı konuşulan Jose Sosa, iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından formalı fotoğrafını paylaşan Arjantinli yıldız, "Hepsi yalan, tek gerçek Fenerbahçe." mesajını yolladı.

Geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor'dan gelen Jose Sosa'nın Fenerbahçe ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.




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