Jose Sosa: "Böyle bitirdiğimiz için mutluyum"

Fenerbahçe'nin eni transferi Jose Sosa, 2-1 kazandıkları Rizespor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Jose Sosa: 'Böyle bitirdiğimiz için mutluyum'
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11 Eylül 2020 22:15
Fenerbahçe'nin Rizespor'u 2-1 mağlup ettiği maçta penaltıdan üstünlük golünü atan yeni transfer Jose Sosa, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETMELİYİZ"

Hedefin şampiyonluklar olduğunu kaydeden Arjantinli, "Fizik olarak tam hazır değilim. Takıma yardımda bulunduğum için çok mutluyum. Böyle bitirdiğimiz için de ayrı bir mutluluk duyuyorum. Çok mutluyum. Buradaki ilk röportajımda da söylediğim gibi, hepimizin amacı kupaları kazanmak. Bütün arkadaşlarımın da böyle yardımcı olacağına inanıyorum, böyle devam etmek istiyoruz." dedi.



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