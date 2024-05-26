Jose Mourinho'ya dev teklif: 150 milyon euro

Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, Suudi Arabistan'dan astronomik bir teklif aldı.
Rumen basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.
Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE DETAYI
Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin de çok yakından ilgilendiği ancak sarı-lacivertlilerin Mourinho'nun 1 yıllık sözleşme talebine sıcak bakmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, adaylık açıklamasında başkan olması durumunda Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamış ve Yıldırım'ın açıklamaları Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı.
Rumen basınından Emanuel Roşu'nun haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al-Qadsiah, Jose Mourinho'ya 150 milyon euro değerinde bir sözleşme önerdi.
Haberde, Mourinho'nun bu teklife sıcak baktığı ancak gelecek sezon için görüştüğü takımlardan 1 yıllık sözleşme talebinde bulunduğu kaydedildi.
FENERBAHÇE DETAYI
Öte yandan haberde; Jose Mourinho ile Fenerbahçe'nin de çok yakından ilgilendiği ancak sarı-lacivertlilerin Mourinho'nun 1 yıllık sözleşme talebine sıcak bakmadığı kaydedildi.
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, adaylık açıklamasında başkan olması durumunda Jose Mourinho ile çalışacağını açıklamış ve Yıldırım'ın açıklamaları Avrupa basınında büyük yankı uyandırmıştı.