Fenerbahçe'de 1 Temmuz'da gerçekleştirilecek yeni sezon forma lansmanını ses getirecek bir yıldız transferiyle taçlandırmak isteyen yönetim, girişimlerini hızlandırırken teknik direktör Jose Mourinho da elini taşın altına koydu.
Kadro planlaması üzerinde uzun süredir çalışan Portekizli hoca, geçen sezon devre arasında kiralık olarak gelen Milan Skriniar için bizzat devreye girdi.
Performansından çok memnun kaldığı Slovak stoperi yeni dönemde de mutlaka takımında görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, oyuncuyu bizzat aradığı öğrenildi.
Mourinho'nun doğrudan görüntülü arayarak temasa geçtiği tek futbolcu olan Skriniar'a, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun ise, "Sizinle çalışmak benim için bir ayrıcalık. Fenerbahçe'de devam etmeye hazırım" cevabını verdiği belirtildi.
YILLIK 6 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı.
6 milyon Euro maaş teklif edilen tecrübeli ismin 8 milyon Euro istediği ancak görüşmelerde orta bir noktada buluşulabileceği kaydedildi.
PSG'nin ise Skriniar için 15 milyon Euro talep ettiği, başkan Ali Koç'un Fransız deviyle iyi ilişkilerini kullanarak rakamı taksitli şekilde 10 milyon Euro'ya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.
23 MAÇTA 3 GOL- 2 ASİST
30 Ocak 2025'te kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmaya çıktı, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
Kadro planlaması üzerinde uzun süredir çalışan Portekizli hoca, geçen sezon devre arasında kiralık olarak gelen Milan Skriniar için bizzat devreye girdi.
Performansından çok memnun kaldığı Slovak stoperi yeni dönemde de mutlaka takımında görmek isteyen tecrübeli çalıştırıcının, oyuncuyu bizzat aradığı öğrenildi.
Mourinho'nun doğrudan görüntülü arayarak temasa geçtiği tek futbolcu olan Skriniar'a, "Seninle yeniden çalışmak istiyorum" dediği öğrenildi. 30 yaşındaki oyuncunun ise, "Sizinle çalışmak benim için bir ayrıcalık. Fenerbahçe'de devam etmeye hazırım" cevabını verdiği belirtildi.
YILLIK 6 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ
Bu gelişme üzerine Fenerbahçe yönetimi kesenin ağzını açtı.
6 milyon Euro maaş teklif edilen tecrübeli ismin 8 milyon Euro istediği ancak görüşmelerde orta bir noktada buluşulabileceği kaydedildi.
PSG'nin ise Skriniar için 15 milyon Euro talep ettiği, başkan Ali Koç'un Fransız deviyle iyi ilişkilerini kullanarak rakamı taksitli şekilde 10 milyon Euro'ya çekmeyi hedeflediği vurgulandı.
23 MAÇTA 3 GOL- 2 ASİST
30 Ocak 2025'te kiralık olarak Fenerbahçe'ye gelen Milan Skriniar, sarı-lacivertli formayla 23 karşılaşmaya çıktı, 3 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı.
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