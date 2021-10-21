Jose Mourinho: 'Newcastle United'a gitmeyeceğim'

Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, Newcastle United iddialarının ardından açıklamalarda bulundu.



Roma ile 3 yıllık bir projeye imza attığını söyleyen Portekizli teknik adam, "Newcastle United mı? Kalmaya karar verdim, ayrılmayacağım. Roma ile sözleşmem var ve oyuncularımı bırakmayacağım" şeklinde konuştu.



Newcastle United'ın satın alınmasının ardından Mourinho'nun adı İngiliz ekibiyle geçmişti.





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