Güney Koreli forvet Son, Tottenham formasıyla 100. golüne imza attı.

İngiltere Premier Lig'de Tottenham ile Leeds United karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 29. dakikada Harry Kane (penaltı), 43. dakikada Heung-Min Son ve 50. dakikada Toby Alderweireld kaydetti.Ev sahibi Tottenham'da Matt Doherty 90. dakikada kırmızı kart gördü.Jose Mourinho, Marcelo Bielsa ile oynadığı 5. maçı da kazandı. 5 maçta Mourinho'nun takımları 18, Bielsa'nın takımları ise 2 gol attı.Bu galibiyetin ardından Tottenham 16 maç sonunda 29 puana ulaştı. 17 lig maçına çıkan Leeds United ise 23 puanda kaldı.İngiltere Premier Lig'de bir sonraki hafta programında Tottenham, Aston Villa'ya konuk olacak. Leeds United, Brighton & Hove Albion'a konuk olacak.