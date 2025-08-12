12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Jose Mourinho: "Feyenoord'a karşı ikinci maçları hep kazandım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord'u eleyerek Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükseldikleri maç sonrası konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Fenerbahçe, deplasmanda Feyenoord'a 2-1 mağlup olmuştu. Karşılaşmanın ardından konuşan teknik direktör Jose Mourinho, dikkat çeken bir istatistiğini paylaşmıştı.

"İKİNCİ MAÇLARI HEP KAZANAN OLDUM"

Portekizli çalıştırıcı, "Feyenoord'a karşı oynadığım ikinci maçlarda hep kazanan oldum" diyerek rövanş öncesi iddialı bir mesaj vermişti.



Chobani Stadı'nda oynanan rövanşta Fenerbahçe, Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek toplamda 6-4'lük skorla play-off turuna yükseldi. Böylece Mourinho'nun ilk maçta dile getirdiği istatistik bir kez daha gerçekleşmiş oldu.

"BU TAMAMEN TESADÜF"

"Feyenoord ile ilgili şunu söyleyebilirim. Bu tamamen tesadüf. Rotterdam'da maç kazanamadım kulüp seviyesinde. Ama turların hep ikinci maçını kazandım ve tur atlamayı başardım. Konferans Ligi finalinde de onları yendim. Onlara karşı hep iyi bir takım olduklarını ve iyi bir hocaları olduğunu gördüm. Scouting anlamında da çok iyiler."



