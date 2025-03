Jose Mourinho'dan oyuncularına uyarı!

Süper Lig'de Samsunspor karşısında beklenmedik bir puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Bodrum FK ile oynayacağı mücadelede galibiyet hedefliyor.



Milli ara sonrası her takım için maçlara adapte olmanın zor olacağını vurgulayan Jose Mourinho, oyuncularıyla yaptığı toplantılarda konsantrasyonun önemine dikkat çekti. Takımına yönelik yaptığı konuşmada, "Milli ara dönüşleri her zaman zorludur. Ancak bunu yaşamamak için tamamen sahaya odaklanmalıyız. Beklenmedik puan kayıpları yaşadık ama sezonun son anına kadar her kulvarda başarı için mücadele etmeliyiz" ifadelerini kullandı.



Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisine de değinen Mourinho, öğrencilerine şu mesajı verdi:



"DERBİYİ UNUTUN, ÖNCE BİZ KAZANMALIYIZ"



"Şampiyonluk avantajı Galatasaray'da gibi görünüyor, ancak matematiksel olarak hala şansımız var. Bu yüzden hiçbir mücadeleden vazgeçmemeliyiz. Ancak derbiye odaklanmamalıyız. Biz sahaya çıkıp Bodrum FK'yı mağlup edemezsek, derbinin sonucu bizim için bir anlam taşımaz. Sahaya çıktığımızda ilk dakikadan itibaren üç puanı isteyen bir Fenerbahçe olduğumuzu göstermeliyiz."



Fenerbahçe, Samsunspor karşısında rakip kaleye 28 şut çekmesine rağmen gol bulamayarak ciddi bir bitiricilik sorunu yaşadı. Son haftalarda girdiği pozisyonları değerlendirmekte zorlanan sarı-lacivertlilerde Mourinho, oyuncularına daha dikkatli olmaları gerektiğini sürekli hatırlattı.