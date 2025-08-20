Jose Mourinho'dan flaş hareket!

UEFA Şampiyonlar ligi play-off ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yı konuk ediiyor.
Karşılaşmanın 44. dakikasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Jhon Duran'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı ve penaltı beklediği pozisyonun ardından soyunma odasına gitti.
GÖZTEPE MAÇINDA DA YAPMIŞTI
Süper Lig'de Göztepe ile karşılaştıkları karşılaşmada da Portekizli teknik adam tepki olarak ilk yarı sona ermeden soyunma odasına gitmişti.
