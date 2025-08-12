Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sistem değişikliği!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşmasında sistem değişikliğine gitti ve takımını sahaya çift forvet ile sürdü.
Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri en uçta görev yapacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşmasında sistem değişikliğine gitti ve takımını sahaya çift forvet ile sürdü.
Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri en uçta görev yapacak.
Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde: