12 Ağustos
Qarabag FK-KF Shkendija
5-1
12 Ağustos
Kopenhag-Malmö FF
5-0
12 Ağustos
Fenerbahçe-Feyenoord
5-2
12 Ağustos
Viktoria Plzen-Rangers
2-1
12 Ağustos
Pafos FC-Dynamo Kiev
2-0
12 Ağustos
Club Brugge-RB Salzburg
3-2
12 Ağustos
Ferencvaros-Ludogorets
3-0
12 Ağustos
Slovan Bratislava-Kairat Almaty
4-4
12 Ağustos
Benfica-Nice
2-0
12 Ağustos
FK Crvena Zvezda-Lech Poznan
1-1
12 Ağustos
Akron Togliatti-CSKA Moskova
6-5
12 Ağustos
Zenit St. Petersburg-Kazan
3-0

Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sistem değişikliği!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşmasında sistem değiştirdi ve takımını sahaya çift forvet ile sürdü.

12 Ağustos 2025 18:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Jose Mourinho'dan Feyenoord'a karşı sistem değişikliği!
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş karşılaşmasında Feyenoord ile karşılaşan Fenerbahçe'de ilk 11 belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Feyenoord karşılaşmasında sistem değişikliğine gitti ve takımını sahaya çift forvet ile sürdü.

Fenerbahçe'de Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri en uçta görev yapacak.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i şu şekilde:




TakımlarOGBMAYP
1 Konyaspor 1 1 0 0 4 1 3
2 Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3
3 Göztepe 1 1 0 0 3 0 3
4 Antalyaspor 1 1 0 0 2 1 3
5 Samsunspor 1 1 0 0 2 1 3
6 Trabzonspor 1 1 0 0 1 0 3
7 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
8 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
9 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
10 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
13 Gençlerbirliği 1 0 0 1 1 2 0
14 Kasımpaşa 1 0 0 1 1 2 0
15 Kocaelispor 1 0 0 1 0 1 0
16 Eyüpspor 1 0 0 1 1 4 0
17 Gaziantep FK 1 0 0 1 0 3 0
18 Rizespor 1 0 0 1 0 3 0
