Jose Mourinho'dan Avrupa Ligi için flaş Talisca kararı

Devre arası kadrosuna Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i katan Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar, UEFA listesine yazılacak 3 oyuncuyu merak ediyor.*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Sarı-lacivertli takımın, listeye üç isim ekleme hakkı var. Listeler 6 Şubat'ta güncelleniyor. Sarı Kanarya, Anderlecht ile de ilk maçına 13 Şubat'ta çıkıyor. Talisca'nın maç eksiği bulunuyor. Takımın stoperde Diego Carlos ve Milan Skriniar'a ihtiyacı var.
KOSTİC ALTERNATİFSİZ
Kanarya'da solda forma giyecek futbolcu olmadığı için de Szymanski sol bek-kanat oynamak zorunda kaldı. Bu nedenle Teknik Direktör Mourinho, listeye Carlos, Skriniar ve Kostic'in ismini yazmaya hazırlanıyor. Bu kararda Mourinho'nun Süper Lig şampiyonluğuna daha çok önem vermesi de yatıyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Talisca'nın yerine Avrupa'da oynayacak futbolcular mevcut.
TALISCA'YI LİGE SAKLIYOR
F.Bahçe, Avrupa'da finale gidene kadar en fazla 9 maça çıkarken, ligde uzun bir maraton sarı-lacivertlileri bekliyor. Bu maratonda da Talisca'ya daha çok ihtiyaç duyuluyor.
FİNALDEN VAZGEÇMEDİ
Ancak bu karar, F.Bahçe'nin Bilbao'daki San Mames Stadı'nda oynanacak Avrupa Ligi finalinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Kanarya, Mourinho ile Avrupa'da şampiyonluk hayali de kuruyor.
Sarı-lacivertli takımın, listeye üç isim ekleme hakkı var. Listeler 6 Şubat'ta güncelleniyor. Sarı Kanarya, Anderlecht ile de ilk maçına 13 Şubat'ta çıkıyor. Talisca'nın maç eksiği bulunuyor. Takımın stoperde Diego Carlos ve Milan Skriniar'a ihtiyacı var.
KOSTİC ALTERNATİFSİZ
Kanarya'da solda forma giyecek futbolcu olmadığı için de Szymanski sol bek-kanat oynamak zorunda kaldı. Bu nedenle Teknik Direktör Mourinho, listeye Carlos, Skriniar ve Kostic'in ismini yazmaya hazırlanıyor. Bu kararda Mourinho'nun Süper Lig şampiyonluğuna daha çok önem vermesi de yatıyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Talisca'nın yerine Avrupa'da oynayacak futbolcular mevcut.
TALISCA'YI LİGE SAKLIYOR
F.Bahçe, Avrupa'da finale gidene kadar en fazla 9 maça çıkarken, ligde uzun bir maraton sarı-lacivertlileri bekliyor. Bu maratonda da Talisca'ya daha çok ihtiyaç duyuluyor.
FİNALDEN VAZGEÇMEDİ
Ancak bu karar, F.Bahçe'nin Bilbao'daki San Mames Stadı'nda oynanacak Avrupa Ligi finalinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Kanarya, Mourinho ile Avrupa'da şampiyonluk hayali de kuruyor.