Jose Mourinho'dan Avrupa Ligi için flaş Talisca kararı

Avrupa Ligi'nde final hedefi çizen Fenerbahçe, 6 Şubat'ta UEFA'ya Diego Carlos, Milan Skriniar ve Filip Kostic'i bildirecek. Anderson Talisca'nın 13 Şubat'taki Anderlecht karşılaşmasına kadar maç kondisyonu kazanması zor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Fenerbahce.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jose Mourinho'dan Avrupa Ligi için flaş Talisca kararı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Şubat 2025 13:07
Son güncelleme 01 Şubat 2025 13:40
Devre arası kadrosuna Diego Carlos, Milan Skriniar, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic'i katan Fenerbahçe'de camia ve taraftarlar, UEFA listesine yazılacak 3 oyuncuyu merak ediyor.

Sarı-lacivertli takımın, listeye üç isim ekleme hakkı var. Listeler 6 Şubat'ta güncelleniyor. Sarı Kanarya, Anderlecht ile de ilk maçına 13 Şubat'ta çıkıyor. Talisca'nın maç eksiği bulunuyor. Takımın stoperde Diego Carlos ve Milan Skriniar'a ihtiyacı var.

KOSTİC ALTERNATİFSİZ

Kanarya'da solda forma giyecek futbolcu olmadığı için de Szymanski sol bek-kanat oynamak zorunda kaldı. Bu nedenle Teknik Direktör Mourinho, listeye Carlos, Skriniar ve Kostic'in ismini yazmaya hazırlanıyor. Bu kararda Mourinho'nun Süper Lig şampiyonluğuna daha çok önem vermesi de yatıyor. Sarı-lacivertli takımın kadrosunda Talisca'nın yerine Avrupa'da oynayacak futbolcular mevcut.

TALISCA'YI LİGE SAKLIYOR

F.Bahçe, Avrupa'da finale gidene kadar en fazla 9 maça çıkarken, ligde uzun bir maraton sarı-lacivertlileri bekliyor. Bu maratonda da Talisca'ya daha çok ihtiyaç duyuluyor.

FİNALDEN VAZGEÇMEDİ

Ancak bu karar, F.Bahçe'nin Bilbao'daki San Mames Stadı'nda oynanacak Avrupa Ligi finalinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Kanarya, Mourinho ile Avrupa'da şampiyonluk hayali de kuruyor.  

 
*** HERKESE 1000 TL HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery