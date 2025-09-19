Jorgen Strand Larsen, Wolverhampton ile sözleşme uzattı

Premier Lig'e kötü bir başlangıç yapan Wolverhampton, önemli bir sözleşme uzattı.Takımın yıldız isimlerinden Norveçli forvet Jorgen Strand Larsen, Wolves ile uzun süreli sözleşme uzattı.Larsen, imzaların ardından görüşlerini ifade etti:

"Wolves'ta inanılmaz derecede mutluydum. Yeni bir sözleşme imzalamak, bağlılığımın burada olduğunu gösteriyor. Burada mutluyum, tüm arkadaşlarımı ve takım arkadaşlarımı seviyorum, taraftarlar harika, ve geçen yıldan daha iyi bir sezon geçirmek istiyoruz.





"Yeni bir sözleşme imzaladım, Wolves'ta daha fazla yıl geçireceğim, bu benim için mükemmel – kulüp mutlu, ben de mutluyum, şimdi sahaya geri dönmeye hazırım. Benim için en önemli şey sahaya geri dönmek ve kötü başladığımız sezonda yeniden kazanmaya başlamamız.





"Herkes sahada olduğumda, gol attığımda ne kadar mutlu olduğumu biliyor. Oyuncular olarak güçlü bir takım ve iyi bir atmosfer inşa etmemiz gerekiyor ki her maç Molineux'da tüm şehir ve taraftarlar yanımızda olsun."

Larsen'in ardından teknik direktör Vitor Pereira da oyuncusu ile ilgili konuştu. Tecrübeli antrenör,şeklinde duygularını ifade etti.Vitor Pereira sözlerini,diyerek noktaladı.