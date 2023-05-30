Jorge Jesus: 'Tek düşüncemiz kazanmak'

"Zor bir maç olacak. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu. Forvetleri, ligin en iyi forvetlerinden biri. Fredy, oyuncum olmuştu. Haji Wright ilginç biri. Karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara çalıştık. İyi oyunculardan kurulu, organize bir takım. Biz de güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz ki istediğimiz galibiyeti alalım." sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşması öncesi konuştu.Portekizli teknik adam,dedi.Deneyimli teknik adam ayrıca,