Jorge Jesus: "Tek düşüncemiz kazanmak"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jorge Jesus: 'Tek düşüncemiz kazanmak'
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30 Mayıs 2023 18:52
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Antalyaspor karşılaşması öncesi konuştu.

"KAFAMIZDAKİ TEK ŞEY KAZANMAK"

Portekizli teknik adam, "Biz kendi görevimize odaklanıyoruz kazanmak zorundayız. Sadece bize bağlı değil, rakibe de bağlıyız. Kafamızdaki tek şey maçımızı kazanmak. Tempolu, sürekli gol arayışında bir oyun istiyoruz. Kazanırsak rakibimizin ne yapacağına bakacağız. Kupa dahil 3 maçımız kaldı. Hepsini kazanmak istiyoruz. Takımıma güveniyorum. Harika bir oyun çıkaracağımıza inanıyorum." dedi.

Deneyimli teknik adam ayrıca,  "Zor bir maç olacak. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu. Forvetleri, ligin en iyi forvetlerinden biri. Fredy, oyuncum olmuştu. Haji Wright ilginç biri. Karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara çalıştık. İyi oyunculardan kurulu, organize bir takım. Biz de güçlü bir oyun sergilemek istiyoruz ki istediğimiz galibiyeti alalım." sözlerini sarf etti.

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