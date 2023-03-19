Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Derbide yok

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü.
Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jesus, itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü.
Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jesus, itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.
Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.
Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü.
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