Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Derbide yok

Jorge Jesus kırmızı kart gördü ve Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Jorge Jesus kırmızı kart gördü! Derbide yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2023 20:41
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Corendon Alanyaspor maçının 68. dakikasında kırmızı kart gördü.

Ferdi Kadıoğlu'nun yerde kaldığı pozisyonda faul bekleyen Jesus, itiraz etti. Hakem Mete Kalkavan, bu pozisyon sonrası direkt kırmızı kartını çıkardı.

Portekizli teknik adam, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü.

Jesus, bu sezon 2. kırmızı kartını gördü.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery