Jordan: "Anthony Edwards özel bir çocuk, hiç şüphe yok"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards'ı "özel" bulduğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jordan: 'Anthony Edwards özel bir çocuk, hiç şüphe yok'
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23 Nisan 2024 15:59
Son güncelleme 23 Nisan 2024 16:03
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan'ın, Minnesota Timberwolves'un yıldızı Anthony Edwards'ı "özel" bulduğu iddia edildi.

ESPN'den Stephen A. Smith, yakın zamanda Edwards'ın Phoenix Suns'a karşı kazandığı playoff ilk turu 1. maçındaki 33 sayı ve 9 ribaundlık sansasyonel performansını izledikten sonra Jordan'ı aradığını ve düşüncelerini sorduğunu söyledi.

Jordan'ın Edwards'ın bir hayranı olduğu bildiren Smith, Majesteleri'nin yıldız oyuncu hakkında söylediklerini şu şekilde paylaştı:

"GOAT'u aradım. Ben ve (Michael) Wilbon GOAT'u, yani Michael Jordan'ı aradık. 'Çocuğu görüyor musun?' dedik. Michael Jordan da 'Özel bir çocuk, buna hiç şüphe yok.' dedi."

Geçtiğimiz birkaç sezonda basketbolu oynama biçimleri ve sahadaki duruşlarıyla sık sık karşılaştırılan Edwards ve Jordan, skor üretme yetenekleri ve atletizmleriyle lige damga vurma özelliklerini paylaşıyor.

25,9 sayı, 5,4 ribaund ve 5,1 asist ortalamalarıyla geçirdiği sezon ile Wolves yıldızının, bu yılın All-NBA takımında yer alan isimlerden biri olması bekleniyor.

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