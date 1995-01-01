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Jordan: "93'teki emekliliğe hiç tamamen kendimi adamadım"

Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1993'te emekli olması durumuna kendini hiçbir zaman tam olarak "adamadığını" ve sadece biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan, 1993'te emekli olması durumuna kendini hiçbir zaman tam olarak "adamadığını" ve sadece biraz zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Jordan, 1993'te üst üste üçüncü şampiyonluğunu kazandıktan sonra NBA'den ilk kez emekli olmuştu. Sadece 29 yaşında ve dünyanın en iyi basketbol oyuncusu olduğu düşünüldüğünde, oldukça şaşırtıcı bir hamle olmuştu.

Bununla birlikte, Jordan, The Last Dance'te açıkladığı gibi, asla emekli olmaya tamamen kendini adamamıştı:

"Emekli kelimesi, bugünden itibaren ne istersen yapabileceğin anlamına geliyor. Yani eğer geri dönüp tekrar oynamak istersem, belki de bunu yapmak isterim. Belki bir gün ihtiyacım olan mücadele budur. O kapıyı da kapatmadım."

MJ, 1994-95 sezonunun Mart ayında NBA'e geri dönmüş, 17 maçta oynamış ve 26.9 sayı ortalaması yakalamıştı.

Ancak, Jordan ve Bulls 1995 playofflarının ikinci turunda Orlando Magic'e elenmişlerdi. 1991-98 yıllarında Jordan'ın Bulls ile kaybettiği tek playoff serisi buydu.


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