Golden State Warriors forveti Jonathan Kuminga, dördüncü sezonunun ardından sınırlı serbest oyuncu durumuna girerken, takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor.The Athletic'ten Anthony Slater'ın haberine göre, Kuminga kendisini bir geleceğin All-Star'ı olarak görüyor ve hücumda daha büyük bir rol üstlenmek istiyor.Houston serisinin ilk turunda sınırlı süre alan Kuminga, Stephen Curry'nin sakatlandığı ikinci turda Minnesota'ya karşı oynanan dört maçta 24.3 sayı ortalaması yakalayarak öne çıktı.Kuminga'nın beklentileriyle Warriors'ın planları arasında farklar bulunsa da kaynaklar bu durumun "geri dönülemez" olmadığını belirtiyor.Warriors'ın Curry, Draymond Green ve Jimmy Butler etrafında şekillenen şampiyonluk hedefi, Kuminga'nın rolünü sınırlayabilir. Bu nedenle, bir sign-and-trade (imza sonrası takas) ihtimali hem oyuncu hem de kulüp için mantıklı bir seçenek olabilir.Koç Steve Kerr, Kuminga'yı uzun süredir çok yönlü bir savunma oyuncusu olarak Shawn Marion tarzında konumlandırmak istese de, Kuminga topu elinde tutarak oynayan bir rolde kendini görmek istiyor.Brooklyn Nets'in doğrudan Kuminga'ya teklif yapması beklenmese de, çok takımlı bir takas senaryosunda dahil olabileceği belirtiliyor.Ancak maaş sınırı kuralları bu tür takasları karmaşık hale getiriyor. Bu nedenle Kuminga'nın yeniden imzalanması, en muhtemel ve mantıklı seçenek olarak öne çıkıyor.Warriors sahibi Joe Lacob, Kuminga'nın kalmasını destekleyen bir figür olarak dikkat çekiyor. Kuminga, takıma geri dönme fikrini tamamen reddetmiş değil; ancak bazı değişiklikler talep edebilir.