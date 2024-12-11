Jonas Svensson: "3 puana ihtiyacımız var"

Beşiktaş'ın Norveçli oyuncusu Jonas Svensson, UEFA Avrupa Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Jonas Svensson: '3 puana ihtiyacımız var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Aralık 2024 22:09
Beşiktaş'ın 31 yaşındaki başarılı bek oyuncusu Jonas Svensson, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile oynacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.
Toplantıya katılan Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ise galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.

Karşılaşmanın zor geçeceğini aktaran Norveçli futbolcu, şunları kaydetti:

"Elimizden geldiği kadar iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımda bazı değişiklikler oldu. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor, alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak."

"ÇALIŞIYORUM VE DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Svensson, "Yetenek yok mücadele etmem lazım." şeklindeki açıklaması ile ilgili "O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim. Çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery