Jonas Svensson: '3 puana ihtiyacımız var'

Toplantıya katılan Beşiktaş'ın Norveçli futbolcusu Jonas Svensson ise galibiyete ihtiyaçları olduğunu dile getirdi.



Karşılaşmanın zor geçeceğini aktaran Norveçli futbolcu, şunları kaydetti:



"Elimizden geldiği kadar iyi haliyle hazırlanmaya çalıştık. 3 puana ihtiyacımız var, onun için oynayacağız. Geçen sene burada yoktum. Takımda bazı değişiklikler oldu. Avrupa'dan gelen birçok takım belki zemin belki başka etkenler nedeniyle burada zorlandı. Bodo/Glimt'in zor takım olduğunu biliyoruz, biz hazırız. Geçen seneye göre daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Yarın deplasmanda zor, alışık olmadığımız bir zeminde oynayacağız. Zor olacak ama yarın amacımız kazanmak."



"ÇALIŞIYORUM VE DAHA İYİ OLMAYA ÇALIŞIYORUM"



Svensson, "Yetenek yok mücadele etmem lazım." şeklindeki açıklaması ile ilgili "O gün biraz da espri yapmıştım. Bir futbolcu olarak kendine güven şarttır. Rafa Silva gibi çok yetenekli değilim. Çalışıyorum ve daha iyi olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.





Beşiktaş 'ın 31 yaşındaki başarılı bek oyuncusuUEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Bodo/Glimt ile oynacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.