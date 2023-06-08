Jokic ve Murray'nin tarihi gecesinde Denver 2-1 öne geçti!

Denver Nuggets, Kaseya Center'da oynanan NBA Finalleri serisinin 3. maçında, Miami Heat'e karşı 109-94 galip gelerek seride 2-1 öne geçti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jokic ve Murray'nin tarihi gecesinde Denver 2-1 öne geçti!
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08 Haziran 2023 09:20
Son güncelleme 08 Haziran 2023 09:24
Denver Nuggets, Kaseya Center'da oynanan NBA Finalleri serisinin 3. maçında, Miami Heat'e karşı 109-94 galip gelerek seride 2-1 öne geçti.

Nuggets ve Heat ekipleri ilk periyodu 24-24 eşitlikle kapatırken, ikinci periyodda oyununu bir nebze hızlandıran Denver devre arasına sayılık bir farkla girdi. Üçüncü çeyrekte Miami'ye karşı 29-20'lik bir fark yakalayan Nuggets, bu noktada oyunun dinamiğini eline aldıktan sonra son çeyrekte rakibinin farkı 9 sayının altına indirmesine izin vermedi ve Heat'e karşı deplasman galibiyetini almayı başardı.

Nikola Jokic ve Jamal Murray, beraber 30'ar sayılık triple-double yapan ilk takım arkadaşları olarak NBA Finalleri tarihine geçtiler. Murray 34 sayı, 10 ribaund ve 10 asistle Nuggets'ın en skoreri olurken, Jokic 32 sayı, 21 ribaund, 10 asist ve 2 blokla Finaller tarihinde 30-20-10 barajını geçmeyi başaran ilk oyuncu oldu.

Nuggets'ta ayrıca Christian Braun 15 sayı, 4 ribaund, 1 asist ve 1 top çalma ile beklenenin ötesinde katkı vererek büyük alkış toplarken, Aaron Gordon karşılaşmayı 11 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 top çalma ile tamamladı.

Heat tarafında Jimmy Butler 28 sayı, 4 asist, 2 ribaund ve 1 blokla takımın en skoreri oldu. Bam Adebayo 22 sayı, 17 ribaund, 3 asist ve 1 blokla mücadele ederken, Caleb Martin 10 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma ile, Kyle Lowry ise 9 sayı, 5 asist, 3 ribaund ve 2 top çalma ile oynadı.

Serinin 4. maçı Cuma gecesi tekrar Kaseya Center'da oynanacak.

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