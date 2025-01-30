Denver Nugggets süperstarı Nikola Jokic, New York Knicks'in bu sezon şampiyonluğu kazanabilecek "beş takım arasında" olduğunu söyledi.



Knicks, geçtiğimiz gece Jokic'in Nuggets ekibini 122-112 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı. 32-16'lık dereceyle New York ekibi, Doğu Konferansı'nda son şampiyon Boston Celtics'in bir maç gerisinde ikinci sıraya yükseldi.



İki yıl önce kendisi de NBA şampiyonluğu kazanmış olan Jokic, yükselen Knicks'i bu yıl NBA Finalleri'ni kazanabilecek "ilk beş aday arasında" gördüğünü belirtti:



"Gerçekten iyi oynuyorlar. İyi yönetiliyorlar, tempoyu zorluyorlar ve yarı sahada ne yaptıklarını biliyorlar. Yani gerçekten iyi bir takımlar. Bence şampiyonluk favorisi onlar. Favori olmasalar bile ilk beş aday arasındalar."



1973'ten beri şampiyonluk kazanamayan ve 2000'den beri konferans finallerine bile ulaşamyan Knicks, bu yaz Karl-Anthony Towns'ı kadrosuna katarak büyük bir çıkış yakaladı ve Towns, Jalen Brunson ile birlikte Knicks'in 1975'ten beri All-Star ilk beş kadrosuna sunduğu ilk ikili olarak yer aldı.



