Jokic: "Basketbol, hayatımdaki en önemli şey değil"

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, basketbolun hayatındaki "en önemli şey olmadığını" açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jokic: 'Basketbol, hayatımdaki en önemli şey değil'
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29 Mayıs 2023 14:51
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, basketbolun hayatındaki "en önemli şey olmadığını" açıkladı.

Kariyerinin ilk NBA Finallerinde forma giymeye hazırlanan Jokic, baba olduktan sonra hayatında neler değiştiği sorulduğunda şu şekilde konuştu:

"Basketbolun hayatımdaki en önemli şey olmadığını ve muhtemelen asla olmayacağını daha önce de biliyordum. Ve dürüst olmak gerekirse, böyle olması güzel çünkü evimde basketboldan daha önemli bir şey daha var. Bunu öğrenmemi sağladı diye düşünüyorum. Bunu zaten biliyordum ama bu bir nevi haklı olduğumu kanıtladı."

Jokic, 2023 playofflarında 15 maçta 29.9 sayı, 13.3 ribaund ve 10.3 asist ortalamaları yakalıyor.

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