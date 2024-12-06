Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic kariyerinin 139'uncu triple-double'ını yaparak, NBA tarihinde bu alanda Los Angeles Lakers efsanesi Magic Johnson'ı geride bıraktı ve üçüncü sıraya yerleşti.



Jokic karşılaşmada 27 sayı, sezon rekoru 20 ribaund ve 11 asist kaydetse de, çabaları Denver'ın Cleveland Cavaliers'a 126-114'lük yenilgisine ve son 10 maçındaki altıncı mağlubiyetini almasına engel olamadı.



Bu sezon dokuz triple-double yapan Nuggets yıldızı, bu başarı hakkında "Muhtemelen kariyerimi tamamladıktan sonra bakacağım bir şey. Şu anda buna odaklanmıyorum. Fakat harika bir şey. Gerçekten güzel." şeklinde konuştu.



Jokic'in takım arkadaşı Russell Westbook, NBA tarihinde en fazla triple-double yapan oyuncu konumunda ve bu başarıya 200'üncü kez olmak üzere, en son 19 Kasım'da Memphis Grizzlies'e karşı ulaşmıştı.



