Koronavirüse yakalanan Beşiktaş'ın eski teknik direktörü John Toshack'tan iyi haber geldi.



İngiliz basınına göre, koronavirüse yakalandıktan sonra son altı gününü entübe olarak geçiren Gallerli teknik adamın durumunun iyiye gitti belirtildi.



Haberde John Toshack'ın entübeden çıktığı ancak birkaç gün daha yoğun bakımda kalacağı ifade edildi.



1997-99 yılları arasında Beşiktaş teknik direktörlüğü yapan İngiliz teknik adam, son olarak 2018 yılında İran'ın Tractor FC kulübünü çalıştırmıştı.





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