John Benjamin Toshack yoğun bakımda

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü covid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı.



72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.



John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş'ta görev almıştı.





İLGİLİ VİDEO