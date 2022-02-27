John Benjamin Toshack yoğun bakımda

Beşiktaş'ta 1997-1998 ve 1998-99 sezonu devre arasına kadar görev yapan Galli teknik adam John Benjamin Toshack Covid-19 nedeniyle İspanya'da yoğun bakıma alınd

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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John Benjamin Toshack yoğun bakımda
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27 Şubat 2022 12:37
Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Galli teknik direktör John Benjamin Toshack, Cumartesi günü covid enfeksiyonunun neden olduğu zatürree sonucu Barselona hastanesinin Yoğun Bakım Ünitesine (YBÜ) altı gün boyunca yatırıldı.

72 yaşındaki teknik adamın mekanik ventilasyona ihtiyacı olduğu ve durumunun ciddi olduğu belirtildi.

John Benjamin Toshack, 1997-1998 ve 1998-99 sezonunun devre arasına kadar Beşiktaş'ta görev almıştı.

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