Philadelphia 76ers'ın yıldızı Joel Embiid, NBA'in 2022-23 sezonunun En Değerli Oyuncu ödülünü kazanmayı başardı.



Embiid, spor yazarları ve yayıncılardan oluşan bir heyetten 73 birincilik oyu alarak son iki yılın kazananı olan Denver Nuggets yıldızı Nikola Jokic'i geride bıraktı. Milwaukee Bucks forveti ve eski MVP Giannis Antetokounmpo ise üçüncü sıraya yerleşti.



Son iki sezonda MVP oylamasında Jokic'in ardından ikinci sırada kalmış olan Embiid, ligin bireysel anlamda en önemli ödülünü kazanan Afrika doğumlu ikinci oyuncu olmasının yanı sıra, 2000-01 sezonunda Allen Iverson'dan bu yana bu başarıyı elde eden ilk 76ers oyuncusu olmayı da başardı.



Embiid bu sezon 55-33-86'lık şut yüzdeleriyle 33.1 sayı ortalaması yakalayarak kariyerinde üst üste ikinci kez sayı kralı oldu ve savunma tarafında da önemli bir gelişme kaydetti. 66 maçta forma giyen Embiid, ribaundlarda 10.2 ortalama ile lig yedincisi olurken, 4.2 asist ile kariyerinin en yüksek ortalamasını yakalama başarısını da gösterdi.





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