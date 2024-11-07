Philadelphia 76ers pivotu Joel Embiid'in, önümüzdeki Salı günü New York Knicks'e karşı oynanacak karşılaşmada sezonun ilk maçına çıkmasının beklendiği bildirildi.



Dizindeki sakatlık nedeniyle henüz sezon siftahını yapamamış olan Embiid'in, bir muhabiri itmesi sebebiyle aldığı üç maçlık cezayı çektikten sonra, sezonun ilk maçına çıkması bekleniyor.



ESPN'den Shams Charania, NBA Today programında Malika Andrews'a bu konuyla ilgili gelişmeleri şu şekilde aktardı:



"Joel Embiid hazır. Kaynaklar bana gelecek Salı günü Sixers'ın NBA Kupası açılış maçında Knicks'e karşı sezon başlangıcını yapacağını söylüyor. Clippers'a karşı, Cuma günü Lakers'a karşı, Pazar günü ise evinde Hornets'a karşı cezasını çekecek ve sonrasında ise nihayet tüm dikkatini basketbola verebilecek."



Geçen sezon Embiid sadece 39 maçta sağlıklı kalabilmiş ve bu maçlarda 34,7 sayı, 11,0 ribaund, 5,6 asist, 1,7 blok ve 1,2 top çalma ortalamaları yakalamıştı.



Embiid olmadan sadece tek maç kazanabilen Philadelphia ekibi ise, şu anda 1-6'lık bir dereceye sahip.



