Joan Laporta'dan Lamine Yamal'a büyük destek

Barcelona Başkanı Joan Laporta, genç futbolcu Lamine Yamal'a desteğini açıkladı.Hatırlanacağı üzere, Kings League yayınında 18 yaşındaki Yamal, Real Madrid'in "hem hile yaptığını hem de sürekli şikayet ettiğini" iddia etmişti.26 Ekim'de oynanan Clásico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yenmişti. Maçın sonunda Carvajal, Yamal'a fazla konuştuğu gerekçesiyle işaret etmiş ve kısa bir tartışma yaşanmıştı.Laporta,dedi.Başkan ayrıca Yamal'ın sakatlığına da değindi veifadelerini kullandı.