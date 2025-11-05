05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Joan Laporta'dan Lamine Yamal'a büyük destek

Barcelona Başkanı Joan Laporta, 18 yaşındaki Lamine Yamal'a destek vererek onun yanında olduğunu ve korunması gerektiğini açıkladı.

calendar 05 Kasım 2025 18:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Joan Laporta'dan Lamine Yamal'a büyük destek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Başkanı Joan Laporta, genç futbolcu Lamine Yamal'a desteğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere, Kings League yayınında 18 yaşındaki Yamal, Real Madrid'in "hem hile yaptığını hem de sürekli şikayet ettiğini" iddia etmişti.

26 Ekim'de oynanan Clásico'da Real Madrid, Barcelona'yı 2-1 yenmişti. Maçın sonunda Carvajal, Yamal'a fazla konuştuğu gerekçesiyle işaret etmiş ve kısa bir tartışma yaşanmıştı.


"HER ZAMAN ONUN YANINDAYIM"

Laporta, "Lamine bir dahi ve ben her zaman onun yanındayım, ona verebileceğim tüm desteği sağlıyorum. Harika bir genç ve olağanüstü bir futbolcu. Bizim görevimiz ona bakmak ve korumak. Lamine'i korumaya yönelik tüm adımları tamamen destekliyorum; yanında olmak ve onu desteklemek bizim işimiz. Daha sadece 18 yaşında ve başına gelenleri anlamak gerçekten zor" dedi.

"ANLAYIŞLI OLMALIYIZ"

Başkan ayrıca Yamal'ın sakatlığına da değindi ve "Onunla anlayışlı olmalıyız, çünkü pubalji (kasık iltihabı) geçirdi ve bu bir gecede geçmiyor. Çok çalıştı ve bu takdire değer, tıpkı tüm sakat oyuncular gibi. Bu arada iyileşme sürecine bizzat tanık olma fırsatım oldu." ifadelerini kullandı.

 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.