Yıldız oyuncu Jimmy Butler'ın Miami Heat tarafından Golden State Warriors'a takas edildiği ve takımla mevcut kontratını iki yıllığı 121 milyon dolarlık bir sözleşmeyle uzatmayı kabul ettiği bildirildi.



ESPN'den Shams Charania, Butler'ın yeni sözleşmesi için 2025-26 sezonundaki oyuncu opsiyonundan vazgeçtiğini söyledi.



Warriors'ın Butler karşılığında Andrew Wiggins, Dennis Schröder, Kyle Anderson, Lindy Waters III ve bir adet korumalı birinci tur seçimini takas ettiği bildirildi. Seçim, 2025 ve 2026'da ilk 10 korumalı olacak ve bu yıllarda karşılık bulmadığı takdirde 2027'de korumasız hale gelecek.



Charania ayrıca Schröder'in Utah Jazz'a yönlendirileceğini ve PJ Tucker'ın ise Jazz tarafından Heat'e takas edileceğini belirtti. Josh Richardson ve Waters'ın ise Detroit Pistons'a takas edileceği söylendi.



Aralık ayından beri takas edilmeyi bekleyen Butler'ın en çok Phoenix Suns ile anlaşmak istediği iddia edilmiş olsa da, Warriors'ın da ilk listesindeki takımlardan biri olduğu söyleniyordu. Fakat Phoenix, Heat ile Butler'ı kadrosuna katmak için Bradley Beal'ı gönderebilecek uygun bir takas bulamadı.



