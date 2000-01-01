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Jimmy Butler dahil yedi oyuncu, Heat'in sağlık protokolünde!

Miami Heat'in, ekipteki temas takibinin tamamlanmasının ardından, sağlık ve güvenlik protokolleri listesine Jimmy Butler, Bam Adebayo ve Goran Dragic'i de eklediği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat'in, ekipteki temas takibinin tamamlanmasının ardından, sağlık ve güvenlik protokolleri listesine Jimmy Butler, Bam Adebayo ve Goran Dragic'i de eklediği bildirildi.

Heat'in listesinde bu isimlere, Kendrick Nunn, Maurice Harkless, Udonis Haslem ve KZ Okpala da katılmış oldu.

Guard Avery Bradley, sağlık ve güvenlik protokolüne alınmış ve Pazar gecesi Boston'daki maç ertelenmeden önce kadro dışı kalmıştı.

Miami'nin bu gece Philadelphia'da oynaması planlansa da, geçtiğimiz gün Boston'daki otelde kaldıkları ve sonraki adımlarından emin olmadıkları kaydedildi.


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