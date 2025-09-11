Jhon Duran için olay iddia: "Sezonu kapatabilir!"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jhon Duran'ın sakatlığı sürüyor. Gürcan Bilgiç, Jhon Duran'ın sakatlığıyla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

calendar 11 Eylül 2025 10:38
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin yeni tranferi Jhon Duran, Benfica ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında sakatlık yaşamıştı.
 
Yaklaşık 2 haftadır sakatlığıyla boğuşan 21 yaşındaki yıldız golcü, Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor. Ancak, Duran'ın sakatlığının devam ettiği ve Trabzonspor maçında oynamasının zor olduğu öğrenildi.
 
Jhon Duran'ın en az 2-3 hafta daha sahalardan uzak kalmasının beklendiği kaydedildi. 
"AMELİYAT OLURSA SEZONU KAPATABİLİR!"

Gürcan Bilgiç ise Duran'ın sakatlığıyla ilgili olarak, "Jhon Duran'ın sakatlığı ciddiymiş, dün öğrendim en az bir ay yok. Ameliyatsız düzelmesi bekleniyor ama ameliyat olursa sezonu kapatabilir John Duran. Böyle bir sıkıntı var." iddiasında bulundu.

1 GOL 1 ASİST
 
Bu sezon 6 maçta görev alan Jhon Duran, 1 gol atarken 1 de asist yaptı.
