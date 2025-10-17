17 Ekim
Jhon Duran'dan eleştirilere flaş cevap!

Fenerbahçe'nin Kolombiyalı golcüsü Jhon Duran, hakkında yapılan eleştirilere cevap verdi.

calendar 17 Ekim 2025 10:06
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Jhon Duran'dan eleştirilere flaş cevap!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Sarı-lacivertliler bu mücadeleden mutlaka 3 puanla ayrılarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Stuttgart maçı öncesi moral depolamak istiyor.

Kanarya'da Tedesco yönetiminde hazırlıklar sürerken takımın yıldız isimlerinden Jhon Duran ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

Benfica maçında yaşadığı sakatlık sonrasında takıma dönemeyen Jhon Duran, bireysel olarak çalışmalarına başladı.

"YANITI SAHADA VERECEĞİM"

Kolombiyalı golcünün oldukça hırslı olduğu vurgulanırken, bir an önce formasına kavuşmak istediği de belirtildi. Duran'ın "Beni eleştirenlere yanıtı oynamaya başlayınca sahada vereceğim" dediği ileri sürüldü. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
