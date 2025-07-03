Jhon Duran'da +1 yıl pazarlığı!

Teknik direktör

Jose Mourinho'nun transferinden çok

memnun olduğu Kolombiyalı santrforu

Al-Nassr'dan 1 yıllığına kiralayan

sarı-lacivertliler, 15 milyon Euro

ödeyecek.



PAZARLIKLAR TAM OLARAK BİTMEDİ



Maaşını Al-Nassr'ın karşılayacağı 21 yaşındaki oyuncunun menajeri ise 5-6 milyon Euro civarında bir ücret alacak. Ancak F.Bahçe, bu transferde Suudilerle pazarlıkları tam olarak bitirmiş değil.



YÖNETİM, DURAN'I 2 YIL KADROSUNDA TUTMAK İSTİYOR



Yönetimin +1 yıl daha kiralama opsiyonu üzerinden pazarlıkları sürdürdüğü, genç futbolcuyu 2 yıl kadrosunda tutmayı istediği kaydedildi.



Görüşmelerin tamamlanmasının ardından Jhon Duran transferi resmen açıklanacak. İstanbul'a önceki gün gelen Jhon Duran, TFF'nin bu sezon başlattığı 12+2 yabancı kuralında yer alan iki 23 yaş altı yabancı kontenjanından biri olarak kadroda yer alacak. Fenerbahçe'nin 118 yıllık tarihindeki ilk Kolombiyalı futbolcusu olan Duran'ın güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.



Fenerbahçe için önceki gün İstanbul'a gelen ve havaalanından helikopterle direkt kalacağı otele geçen Jhon Duran, son işlemlerin tamamlanmasının ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.