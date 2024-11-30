Jesus ve Pereira'dan Meler için açıklama!

Jorge Jesus ve Vitor Pereira, Halil Umut Meler ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Jesus ve Pereira'dan Meler için açıklama!
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30 Kasım 2024 22:56
Hakem Halil Umut Meler, Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Vitor Pereira'nın ekibi Al Shabab ile Jorge Jesus'un ekibi Al Hilal'in karşı karşıya geldiği mücadelede düdük çaldı.

Karşılaşmanın ardından Pereira ve Jesus'tan hakem Meler için iki farklı açıklama geldi.

Al Hilal Teknik Direktörü Jorge Jesus, Halil Umut Meler için, "İki kırmızı kartta da Halil Umut Meler'in kararlarının doğru olduğunu düşünüyorum. Hakem çok iyiydi ve çok iyi maç yönetti." diye konuştu.

Vitor Pereira ise hakem Meler'in kararlarıyla ilgili, "Sarı kartlar sadece benim takımıma gösterildi! Kırmızı kart yanlıştı! Hakem, kırmızı kart göstererek maçın gidişatını değiştirdi!" sözlerini sarf etti.

NELER OLDU?

Hakem Halil Umut Meler, Al Hilal'in deplasmanda 2-1 kazandığı Al Shabab karşılaşmasında iki kez kırmızı kartına başvurdu.

Hakem Meler, konuk ekipten Kalidou Koulibaly'e 44. dakikada kırmızı kart gösterirken, ev sahibi ekip Al Shabab'tan Nader Abdullah Al Sharari'yi 58. dakikada kırmızı kartla cezalandırdı.

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