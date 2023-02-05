Jesus'tan yeni kadro kararı

Ligde 6 Şubat Pazartesi günü sahasında Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına önceki gün yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki idmanın, kondisyon ve taktik ağırlıklı geçtiği öğrenildi. Portekizli hocanın, taktik üzerine gerçekleşen çift kale maçta zaman zaman oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulunduğu bildirildi. Jesus'un, Kadıköy'deki Konya mücadelesinde ilk 11'de her zaman olduğu gibi değişikliklere gitmesi bekleniyor.



Valencia'nın partneri olacak



Deneyimli teknik adam, Adana Demirspor karşısında cezalı duruma düşen Michy Batshuayi'nin yerine hücumda Enner Valencia'nın yanına, Joshua King'i koymayı planlıyor. Adana deplasmanında yedek soyunan ve sonradan oyuna giren Arda Güler'in, ilk 11'de olma ihtimali de yüksek.



İlk kez forma giyecek



Jesus'un, transferi sonrası henüz hazır görmediği için Adana'ya götürüp ama kadroya almadığı yeni transferi Jayden Oosterwolde'ye de Konya sınavında ilk kez formayı vereceği gelen haberler arasında yer alıyor.





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