26 Haziran
Juventus-M.City
22:00
26 Haziran
Wydad-Al-Ain
22:00
27 Haziran
RB Salzburg-Real Madrid
04:00
27 Haziran
Al Hilal-Pachuca
04:00
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Jesus Rodriguez, Como'ya çok yakın!

Como, Real Betis'in genç yıldızı Jesus Rodriguez'i 21 milyon Euro + bonuslarla kadrosuna katmak üzere. Transferde sadece bonus şartları kaldı.

calendar 26 Haziran 2025 20:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jesus Rodriguez, Como'ya çok yakın!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A ekiplerinden Como, Real Betis forması giyen Jesus Rodriguez'in transferinde mutlu sona çok yakın.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ve İspanyol kulüpleri arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, son günlerde hız kazanırken taraflar artık bonus şartlarını netleştirme aşamasına geldi.

Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como, 21 milyon Euro bonservis bedeli ve 6 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında 19 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonusların detaylarının netleşmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.


Jesus Rodriguez transferiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Como, ayrıca Alvaro Morata'yla da anlaşmaya yakın ve Celtic'ten Kuhn için temaslarını sürdürüyor. Milan'dan Malick Thiaw için ise oyuncunun yanıtı bekleniyor.


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.