Jesus Rodriguez, Como'ya çok yakın!

İtalya Serie A ekiplerinden Como, Real Betis forması giyen Jesus Rodriguez'in transferinde mutlu sona çok yakın.Gianluca Di Marzio'nun haberine göre İtalyan ve İspanyol kulüpleri arasında uzun süredir devam eden görüşmeler, son günlerde hız kazanırken taraflar artık bonus şartlarını netleştirme aşamasına geldi.Cesc Fabregas'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Como, 21 milyon Euro bonservis bedeli ve 6 milyon Euro'luk bonuslar karşılığında 19 yaşındaki İspanyol kanat oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bonusların detaylarının netleşmesinin ardından transferin resmen açıklanması bekleniyor.Jesus Rodriguez transferiyle kadrosunu güçlendirmek isteyen Como, ayrıca Alvaro Morata'yla da anlaşmaya yakın ve Celtic'ten Kuhn için temaslarını sürdürüyor. Milan'dan Malick Thiaw için ise oyuncunun yanıtı bekleniyor.