Jerry Sloan, hayatını kaybetti!

Utah Jazz'in efsane koçu Jerry Sloan'un, 78 yaşında Parkinson hastalığı ve Lewy vücut demansından kaynaklanan komplikasyonlar nedeniyle vefat ettiği bildirildi.



Jazz'in resmi NBA sayfası, efsane koçun vefatıyla ilgili olarak aşağıdaki duyuruyu yayınladı:



"Jerry Sloan her zaman Utah Jazz ile eşanlamlı olacak. Sonsuza kadar Utah Jazz organizasyonunun bir parçası olacak ve kaybına yas tutmak için ailesine, arkadaşlarına ve hayranlarına katılacağız. Utah'da burada başardıkları ve onlarca sene takımımıza getirdiği özveri, sadakat ve azim için çok minnettarız."





"23 yıldır Hall of Fame olan koçumuz Jerry'nin, Jazz organizasyonu üzerinde çok büyük bir etkisi olmuştur. 1.223 koç galibiyeti, NBA playofflarına 20 kez yükselme ve iki NBA Final serisi oynatma başarısı, harika başarılardır. Gerçekçi sert yaklaşımı, onu daha sevilen bir isim yapmıştır. Emekli olduktan sonra bile, Jazz maçlarındaki varlığı, her zaman kalabalıktan büyük sevgi görmüştür.



"Stockton ve Malone'un oyuncular olarak yaptıkları gibi, Jerry Sloan da kurumu özetleyen kişiler arasındadır. Kendisi çok özlenecek. İçten başsağlığı dileklerimizi eşi Tammy, tüm Sloan ailesi ve onu tanıyan ve seven herkese diliyoruz."



JAZZ'İN EN TARİHİ KOÇUYDU...



2009 yılında Naismith Memorial Basketbol Hall of Fame'e giren Sloan, 23 sezonu Jazz'ın başantrenörü (1988-2011) olarak geçirmiş ve kariyerini NBA tarihindeki en yüksek üçüncü galibiyet miktarı (1.221-803), en iyi altıncı kazanma yüzdesi (.603), iki NBA Finali katılımı (1997 ve 1998) ve yedi bölge şampiyonluğuyla kapatmıştı. Ayrıca Jazz'i art arda 16 sezon galibiyet üstünlüğüne, 13 sezon ise 50 galibiyete taşımıştı. Sloan'un takımları, NBA playofflarına 20 kez çıkmıştı ve 98 playoff galibiyeti, NBA tarihinde altıncı sırada yer alıyor.



Sloan, 34 yıldır Jazz organizasyonu için başantrenör, asistan, scout veya kıdemli basketbol danışmanı olarak çalışmıştı. Jazz ile bir scout olarak başlayan Sloan (1983-84), 19 Kasım 1984'te Frank Layden'in yardımcı antrenörü olmuş ve Layden'ın istifa ettiği 9 Aralık 1988'de, organizasyon tarihinin altıncı koçu olmuştu.



MEHMET OKUR DA UNUTMADI!



Sloan'un eski oyuncusu ve milli gururumuz Mehmet Okur, Sloan'un vefatıyla ilgili Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı:



"Bugün Koç Jerry Sloan hayatını kaybetmiş.. Benim kariyerimde çok önemli yeri olan biriydi. Mekanı cennet olsun"



Okur, zamanında efsane koç şöyle bir açıklamada da bulunmuştu:



"Jerry Sloan, benim için 20 yıllık kariyerinde, hiç yapmadığı kadar değişiklik yaptı. Oyun anlayışını değiştirdi. Ben de, her zaman elini taşın altına benim için koymasının karşılığını vermeye çalıştım. Onu gerçekten çok seviyor ve ona büyük saygı duyuyorum."