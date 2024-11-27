Jeroen Zoet: 'Galatasaray hücum odaklı bir takım'

AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında 28 Kasım Perşembe günü Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.
AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, maça çıkacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda ikinci kaleci değilim. Buraya ikinci kaleci olacağımı bilerek gelmiştim. Şimdi karşıma birinci kaleci olma fırsatı çıktı. Avrupa'da maç oynamayalı uzun zaman olmuştu. Genç bir kadromuz var. Biz, deneyimli oyuncular olarak gençlere tavsiye vermek istiyoruz. Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız. En yüksek seviyede futbol oynuyoruz. Futboldaki kurallar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.
Bu tarz maçlarda her zaman baskı hissettiklerini vurgulayan Zoet, "Bu tür maçlara kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Her sınavdan geçmek isterim. Pazar günkü maçı kazanmıştık. Yine kazanmak isterim. Benim tek düşündüğüm Galatasaray maçı. Kendimi göstermek istiyorum." diye konuştu.
Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, "Hücum odaklı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için güzel bir fırsat olacak. Biz, iyi bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Bu tarz maçlarda her zaman baskı hissettiklerini vurgulayan Zoet, "Bu tür maçlara kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Her sınavdan geçmek isterim. Pazar günkü maçı kazanmıştık. Yine kazanmak isterim. Benim tek düşündüğüm Galatasaray maçı. Kendimi göstermek istiyorum." diye konuştu.
Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, "Hücum odaklı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için güzel bir fırsat olacak. Biz, iyi bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.