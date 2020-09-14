Jeremain Lens adeta hayata döndü!

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda PAOK'la karşı karşıya geldiği maçta sağ bek olarak görev yapan Jeremain Lens, farklı mağlubiyetin alındığı mücadelenin günah keçisi olmuştu.



Tecrübeli futbolcu, dün akşam yedek kulübesinde başladığı Trabzonspor karşılaşmasına 73. dakikada Ajdin Hasic'in yerine dahil olup kendi bölgesi olan kanat hattında forma giydi.



Oyuna girer girmez etkisini gösteren Lens, sadece 1 dakika sonra Dorukhan Toköz'ün pasını iyi değerlendirip golünü atarak adeta hayata döndü.



