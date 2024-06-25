Portland Trail Blazers forveti Jerami Grant'in, Los Angeles Lakers'ın "istek listesinde" olduğu iddia edildi.



Yahoo Sports'tan Jake Fischer, Klutch Sports menajerlik ajansının CEO'su Rich Paul'un müşterisi olan Grant'in, Lakers kadrosuna katılabilme ihtimali olan bir isim olarak görüldüğünü söyledi.



Lig kaynakları, Grant'i takip eden tek takımın Lakers olmadığını, Dallas Mavericks gibi başka takımların da çok yönlü forvet için potansiyel takasları araştırdığını belirtti.



30 yaşındaki Grant, Trail Blazers'la beş yıllığı 160 milyon dolarlık kontratının ikinci yılına giriyor ve bu da kendisini takas pazarında yüksek değerli bir hedef haline getiriyor.



Geçtiğimiz sezon Grant, maç başına 21 sayı, 3,5 ribaund ve 2,8 asist ortalamaları yakalamıştı.





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