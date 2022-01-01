Jerami Grant'i 9 takım istiyor!

Detroit Pistons'ın, forvet oyuncusu Jerami Grant için dokuz takımdan ilgi gördüğü iddia edildi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'a göre Pistons'ı soruşturan takımlar sırasıyla Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers, New York Knicks, Utah Jazz, Washington Wizards, Boston Celtics, Indiana Pacers, Minnesota Timberwolves ve Sacramento Kings oldu.



Pistons'ın Grant karşılığında ya iki ilk tur draft hakkı, ya da bir ilk tur draft hakkı artı yüksek profilli bir genç oyuncu aradığı bildirildi.



Grant'in bu yaz döneminde dört yıllığı 112 milyon dolarlık kazançlı bir uzatma imzalamayı beklediği de belirtildi.



Washington'ın, Grant için olan takas yarışında favori olarak görüldüğü söylendi. Çocukluğunu DC bölgesinde geçirmiş olan Grant'in, Wizards koçu Wes Unseld Jr.'ı Denver Nuggets ile birlikte geçirdiği zamanlardan da tanıdığı biliniyor.



