Jeanie Buss'a göre, tarihin en önemli beş Laker'ı!

Los Angeles Lakers'ın sahibi Jeanie Buss, Lakers tarihindeki en önemli beş figürü sıraladı.



Buss, "All The Smoke" podcast'inde konuk olduğu sırada, sunucular Stephen Jackson ve Matt Barnes'ın yönelttiği "en önemli Laker'lar kim?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:



"Kareem (Abdul-Jabbar), Kobe (Bryant) ve LeBron (James) ile başlamak gerek. Magic (Johnson). Magic de var tabii ki, hatta 1 numarada o olabilir. Phil Jackson için bir 'Laker' diyebilir miyiz? O zaman Phil."



NBA tarihinde toplam 17 şampiyonluk kazanan Lakers ekibi, en çok şampiyonluk sahibi olan takımlar sıralamasında Boston Celtics ile zirveyi paylaşıyor.



