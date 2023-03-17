Jayden Oosterwolde iyi başlangıç yapamadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasında, ara transferde 6 milyon Euro'ya Parma'dan aldırdığı Jayden Oosterwolde'yi de oynattı.Sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Hollandalı sol bek, sadece savunmaya yönelik aksiyonlarda başarılı olurken, hücuma neredeyse hiç katkı yapamadı. Oosterwolde'nin henüz uyum sorununu aşamadığı ve takıma alışamadığı görüldü.Hollandalı oyuncu daha önce sadece Konyaspor maçında 15 dakika forma giymişti.