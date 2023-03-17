Jayden Oosterwolde iyi başlangıç yapamadı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, sarı-lacivertli formayla ilk 11'de çıktığı ilk maçta beklenen performansı veremedi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Jayden Oosterwolde iyi başlangıç yapamadı
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17 Mart 2023 12:40
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Sevilla karşılaşmasında, ara transferde 6 milyon Euro'ya Parma'dan aldırdığı Jayden Oosterwolde'yi de oynattı.

Sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de sahaya çıkan Hollandalı sol bek, sadece savunmaya yönelik aksiyonlarda başarılı olurken, hücuma neredeyse hiç katkı yapamadı. Oosterwolde'nin henüz uyum sorununu aşamadığı ve takıma alışamadığı görüldü.

Hollandalı oyuncu daha önce sadece Konyaspor maçında 15 dakika forma giymişti.



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