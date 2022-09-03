Jason Denayer için İngiltere'den açıklama!

Transferde Beşiktaş ile anılan Jason Denayer, İngiliz ekibi Wolverhampton ile anılıyor. Menajer Bruno Lage'den futbolcu için açıklama geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Jason Denayer için İngiltere'den açıklama!
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03 Eylül 2022 13:04
Beşiktaş ile transferde anılan Jason Denayer ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı stopere İngiliz ekibi Wolverhampton ilgi gösteriyor. Wolves'ın menajeri Bruno Lage, Denayer hakkında konuştu.

"DENAYER'İ ÇOK İYİ TANIYORUM"

Premier Lig ekibinin menajeri, "Oyuncu grubumuzdan genel itibarıyla memnunuz. Ancak; bazı eksiklerimizin olduğu doğru. Bu eksiği kapatma şansımız olursa daha iyi olacak. Denayer'i çok iyi tanıyorum. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak" ifadesini kullandı.

SERBEST OYUNCU POZİSYONUNDA

Bu yaz başında Fransız ekibi Lyon'dan ayrılan ve serbest kalan Jason Denayer ile Valencia, Rennes ve Beşiktaş ilgilenmişti. Sakatlık sonrası bir süre formasından uzak kalan Denayer, Lyon'da Peter Bosz'un gözünden düşen isimlerden biri olmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER TEKLİFİ NEYDİ?

Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan son olarak 2.5 milyon euro talep etmiş, siyah-beyazlılar ise en fazla 1.8 milyon euro verebileceğini bildirmişti. 



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