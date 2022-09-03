"DENAYER'İ ÇOK İYİ TANIYORUM"

SERBEST OYUNCU POZİSYONUNDA

BEŞİKTAŞ'IN TRANSFER TEKLİFİ NEYDİ?

Beşiktaş ile transferde anılan Jason Denayer ile ilgili iddialar devam ediyor. Belçikalı stopere İngiliz ekibi Wolverhampton ilgi gösteriyor. Wolves'ın menajeri Bruno Lage, Denayer hakkında konuştu.Premier Lig ekibinin menajeri, "Oyuncu grubumuzdan genel itibarıyla memnunuz. Ancak; bazı eksiklerimizin olduğu doğru. Bu eksiği kapatma şansımız olursa daha iyi olacak. Denayer'i çok iyi tanıyorum. Bakalım, önümüzdeki günlerde neler olacak" ifadesini kullandı.Bu yaz başında Fransız ekibi Lyon'dan ayrılan ve serbest kalan Jason Denayer ile Valencia, Rennes ve Beşiktaş ilgilenmişti. Sakatlık sonrası bir süre formasından uzak kalan Denayer, Lyon'da Peter Bosz'un gözünden düşen isimlerden biri olmuştu.Kariyerinde 2 farklı dönemde kiralık olarak Galatasaray forması giyen 27 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'tan son olarak 2.5 milyon euro talep etmiş, siyah-beyazlılar ise en fazla 1.8 milyon euro verebileceğini bildirmişti.