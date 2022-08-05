Jason Denayer'e Arabistan'dan iki teklif

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon'la mukavelesi biten Jason Denayer, Galatasaray ve Beşiktaş'la görüşmüş ancak anlaşmaya varamamıştı. Belçikalı oyuncunun Suudi Arabistan'dan iki teklif aldığı bildirildi.

, Fotoğraf; EPA
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Jason Denayer'e Arabistan'dan iki teklif
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05 Ağustos 2022 11:31
Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jason Denayer, sürpriz bir teklif aldı.

ARABİSTAN'DAN İKİ TEKLİF

Belçikalı futbolcu, Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli stoperin Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir teklif aldığını duyurdu.

Oyuncuya teklif sunan kulüplerin Al Ettifaq ile Al Nassr olduğu bildirildi. Al Ettifaq'ın yaptığı teklifle ilgili 4 yıllık bir sözleşme önerildiği bilgisi paylaşıldı. 

 

 

 

 

 

 

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