Jason Denayer'e Arabistan'dan iki teklif

Fransız ekibi Olympique Lyon'la sözleşmesi sona erdikten sonra Süper Lig'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemine gelen Jason Denayer, sürpriz bir teklif aldı.Belçikalı futbolcu, Türk takımlarıyla yaptığı transfer görüşmelerinden sonuç alamamıştı. Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli stoperin Suudi Arabistan'dan dikkat çekici bir teklif aldığını duyurdu.Oyuncuya teklif sunan kulüplerin Al Ettifaq ile Al Nassr olduğu bildirildi. Al Ettifaq'ın yaptığı teklifle ilgili 4 yıllık bir sözleşme önerildiği bilgisi paylaşıldı.